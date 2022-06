La industria de los videojuegos ha estado presente por décadas y, lógicamente, ha ido evolucionando de la mano con la sociedad. En los últimos años, reconocidos títulos han apostado por una mayor diversidad en sus historias e incluido personajes LGBTQ+.

De igual manera, los desarrolladores de juegos no solo se han concentrado en mostrar más personajes ‘queer’, sino también en representarlos de forma respetuosa. Si bien la lista puede ser más larga, aquí te traemos diez personajes LGBTQ+ que aparecen en videojuegos.

1. Ellie - The Last of Us

Ellie y su novia en "The Last of Us 2" (Foto: PlayStation)

Ellie, la joven protagonista del querido juego The Last of Us, ha sido confirmada de ser homosexual. En la historia, su primer amor fue una chica llamada Riley, de quien se vio forzada a alejarse. Años después, se ha vuelto a enamorar de la joven Dina.

2. Tracer - Overwatch

Foto: Blizzard

En uno de los cómics oficiales de Overwatch, publicado en la página web del juego, se revela que Tracer tiene una novia llamada Emily. Blizzard salió a confirmar que Tracer se identifica como lesbiana.

3. Bill - The Last of Us

Bill. (Foto: The Last of Us)

Bill mantiene una relación con otro personaje masculino, Frank, lo que indica que es homosexual. Por otro lado, el videojuego fue aplaudido por la organización GLAAD por no enfocar toda la atención en la sexualidad de Bill; en cambio, es solo un aspecto de todo su ser.

4. Krem - Dragon Age Inquisition

El personaje de Krem requirió investigación para ser dearrollado. (Foto: Dragon Age Inquisition)

Krem es uno de los personajes que han sido reconocidos por su respetuosa presentación, puesto que, al ser un hombre transgénero, no se perpetuaron estereotipos dañinos. Al contrario, los desarrolladores investigaron con personas trans en la vida real para crear la historia de Krem. En el juego, el personaje cuenta cómo reconoce su verdadera identidad de género a una temprana edad.

5. Ciri - The Witcher III

Ciri. (Foto: The Witcher III)

En una de las misiones del videojuego, Cirilla “Ciri” Fiona Elen Riannon recibe insinuaciones románticas por un hombre. Ciri tiene la opción de aceptar; no obstante, uno de los diálogos permite establecer que Ciri en realidad prefiere estar con mujeres. Según las decisiones del jugador, Ciri pueder ser lesbiana.

6. Alex Chen - Life is Strange: True Colors

Alex Chen. (Imagen: Life is Strange: True Colors)

Alex es la protagonista del más reciente título de Life is Strange. Controlando sus decisiones, se puede elegir entre tener un interés amoroso masculino, femenino o ninguno en lo absoluto. Esta libertad deja ver que Alex es parte de la comunidad LGBTQ+.

7. Max Caulfield - Life is Strange

Chloe (izquierda) y Max (derecha). (Foto: Life is Strange)

La primera entrega de Life is Strange trajo más de un personaje LGBT, de los cuales resalta la protagonista Max, quien desarrolla sentimientos amorosos por su amiga de la infancia Chloe. Max también demuestra no estar interesada en relacionarse sentimentalmente con hombres, por lo que se sabe que es lesbiana.

8. Parvati - The Outer Worlds

Parvati. (Foto: The Outer Worlds)

Parvati, la mecánica de The Outer Worlds, habla explícitamente en el juego sobre su asexualidad. Al confiar en el protagonista y conversar sobre sus relaciones amorosas pasadas, Parvati expresa que más de una vez las cosas no funcionaron pues sus parejas la consideraban como “fría” debido a que no mostraba interés en muestras de afecto físicas. Esta representación es una bastante completa y sincera sobre lo que es ser asexual. Por esta razón, The Outer Worlds recibió un reconocimiento por parte de la organización GLAAD, quienes premian representaciones LGBT en los medios.

9. Judy Alvarez - Cyberpunk 2077

En el juego, solo se puede coquetear con Judy siendo mujer. (Foto: Cyberpunk 2077)

Judy es un personaje femenino en el juego de ciencia ficción. Si bien se relaciona con el personaje principal por defecto, solo se puede coquetear y romantizar la relación con Judy si el personaje principal, V, es mujer. Lo cual indicaría que Judy es una mujer sáfica.

10. Fuse - Apex Legends

Fuse. (Foto: Apex Legends)

En su presentación oficial en inglés, ubicada en la página web de EA, Fuse es descrito como un hombre que puede conquistar tanto hombres como mujeres. La frase específica es la siguiente: “Ladies’ man, man’s man, and all-round manly man”. Desarrolladores de Respawn Entertainment han confirmado que la línea significa que Fuse es pansexual.