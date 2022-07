Desde enero hasta junio de 2022, varios videojuegos han cautivado a los usuarios por sus historias, jugabilidad o gráficos de alta gama. Muchos de estos son considerados imprescindibles para los críticos y jugadores debido a la calidad de su contenido, y a la buena recepción del público.

Metacritic, es un sitio web que conglomera reseñas de películas, series de televisión, videojuegos, álbumes de música, etcétera. Este alberga un ránking de los mejores juegos que han sido lanzados este año, por lo que listamos los 10 mejores posicionados, según los críticos especializados.

Sin embargo, debemos entender que el ránking de Metacritic está separado por videojuegos y plataforma, por lo que podrían aparecer en dos puestos diferentes un mismo juego, pero en diferente consola, por ejemplo.

Asimismo, incluso algunos han tenido un puntaje muy elevado, pero muy pocas reseñas como para tomarlos en cuenta. Por este motivo, hemos escogido los que cuentan con más críticas y tienen el mejor puntaje.

Los 10 mejores videojuegos de lo que va del 2022

10. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (86/100)

Desarrollado por Tribute Games y publicado por Dotemu el 16 de junio, este videojuego está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC (Windows y Linux). Es un título con un tipo de juego beat ‘em up (combate cuerpo a cuerpo contra un número de oponentes), inspirado en la serie animada de la franquicia de 1987. Puede disfrutarse con uno o varios jugadores.





9. Norco (88/100)

Desarrollado por Geography of Robots y publicado por Raw Fury el 24 de marzo, se encuentra disponible solamente para PC (macOS y Windows). El título es un juego de aventura de apuntar-y-clickear, que sumerge al jugador en los suburbios que se hunden y pantanos industriales verdes de una versión alternativa de la ciudad de Norco, Luisiana, para rescatar al hermano del protagonista.





8. Rogue Legacy 2 (88/100)

Desarrollado y publicado por Cellar Door Games, originalmente tuvo un acceso anticipado para Windows en agosto de 2020. Sin embargo, el juego completo fue lanzado oficialmente el 28 de abril de 2022, añadiendo las consolas Xbox One y Xbox Series X/S. Es la secuela de Rogue Legacy, lanzado en 2013, y un juego por plataforma, por lo que es el clásico videojuego de subir y saltar mientras enfrentas problemas. Solo puede jugarse por una persona a la vez.





7. 13 Sentinels: Aegis Rim (88/100)

Desarrollado Vanillaware y publicado por Atlus, originalmente fue lanzado en Japón para PlayStation 4 en noviembre de 2019, y en septiembre de 2020 para todo el mundo. Sin embargo, ha sido lanzado para la consola Nintendo Switch el 12 de abril de 2022. Combina los tipos de juego de aventura, estrategia de tiempo real (RST) y de desplazamiento lateral. El videojuego sigue a 13 estudiantes en una versión de Japón de la década de 1980, quienes son parte de una guerra futurista entre mechas y kaijus, en una narrativa no lineal. Solo puede jugarse por una persona a la vez.





6. Horizon Forbidden West (88/100)

Desarrollado por Guerrilla Games y publicado por Sony Interactive Entertainment, fue lanzado el 18 de febrero. Está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5, y es la secuela de Horizon Zero Dawn de 2017. Es un videojuego de rol de acción que muestra al jugador una versión post-apocalíptica del oeste de Estados Unidos, zona que viene recuperándose de las secuelas de un evento de extinción causado por un enjambre de robots rebeldes. El usuario puede explorar el mundo, realizar misiones y pelear contra enemigos. Este título llamó la atención debido a sus gráficos hiperrealistas.





5. Cuphead: The Delicious Last Course (88/100)

Desarrollado y publicado por el Studio MDHR, esta secuela del aclamado Cuphead (2017) fue lanzado recientemente, el 30 de junio. Tras la gran aceptación del público y crítica del videojuego original, llegó este contenido descargable (DLC) que trae más aventuras para Cuphead, Mugman y, como personaje jugable, a Legendary Chalice, quien ahora lleva el nombre de Ms. Chalice. Pese al poco tiempo desde su lanzamiento, ya se posiciona como uno de los mejores juegos del año. Se encuentra disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC (Microsoft Windows).





4. Neon White (89/100)

Desarrollado por Angel Matrix y publicado por Annapurna Interactive el 16 de junio, este videojuego está disponible en Nintendo Switch y PC (Microsoft Windows). El jugador tomará el manto de White, un asesino del Infierno que intenta ascender al Cielo matando demonios. Solo puede jugarlo una persona a la vez.





3. Stanley Parable: Ultra Deluxe (90/100)

Desarrollado y publicado por Crows Crows Crows, es una reimaginación de The Stanley Parable de 2013. Se encuentra disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One and Xbox Series X/S. El jugador será Stanley, pero también no será Stanley. Al realizar una acción, tendrá menos poder, por lo que en realidad el usuario no juega el videojuego, sino que este lo juega a él.





2. God of War (93/100)

Desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Computer Entertainment, es el videojuego de 2018, pero fue relanzado para PC el 14 de enero. Originalmente disponible para PlayStation 4, puedes revivir junto a Kratos y su hijo una de las mejores entregas de la saga.





1. Elden Ring (96/100)

Desarrollado por FromSoftware Inc y publicado por Bandai Namco Entertainment el 25 de febrero, Elden Ring es uno de los títulos más aclamados. Se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, and Xbox Series X/S, y llamó la atención por tener como escritores a Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin. El estilo de juego de acción de rol, similar a Dark Souls, generó que muchos lo probasen y quedasen encantados, pese a la dificultad que tiene esta entrega. Los jugadores pueden explorar el mundo de forma libre, mientras buscan derrotar enemigos, mejorar su equipo y más.