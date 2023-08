Giacomo Bocchio, jurado de “El Gran Chef Famosos”, confesó en una entrevista que no estaría dispuesto en asistir al restaurante peruano ‘Central’. Según indicó, el lugar dirigido por Virgilio Martínez Véliz está enfocado en turistas.

“Tal vez como peruano no lo haría en Perú, lo haría en otra parte del mundo donde descubra algo que me impacte más por cultura. Me encantaría comer el menú de ‘Central’, no digo que no, pero yo, como cocinero peruano, probablemente hay muchas cosas de ahí que conozco, o la inmensa mayoría las conozco y las entiendo. Si pongo en la balanza, creo que yo no lo haría, me encantaría que me inviten”, expresó el chef en una entrevista con Trome.

De acuerdo a Bocchio, dicho restaurante ha sido creado para un público extranjero ya que no les parecerá mal pagar caro por las experiencias que brinda Central.

“Existen modelos de negocio que a veces la gente no los entiende, el modelo de negocio de Central está enfocado básicamente en turistas que no ven caro ir a comer en un restaurante como Central por la gran experiencia que te están dando. Es evidente que al peruano le gusta comer y también es una fuerza que va a comer a Central, pero la inmensa mayoría son turistas, sea central o Maido, o cualquiera que juega el juego de las guías gastronómicas”, agregó.

¿Cuánto cuesta comer en Central?

La propuesta se divide por experiencias que en total son cuatro: