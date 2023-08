El episodio 11 de ‘La Casa de Magaly’ se vio a Andrés Hurtado junto a Carlos Cacho lanzando algunos desatinados comentarios en contra de ‘Uchulú’. Ante ello, el estilista reconoció su error y se acercó a la influencer para pedirle las disculpas del caso.

“Tengo dos cosas que decirte, ven conmigo, las dos solas, ven”, le pidió Cacho a la tiktoker. “No pensé que te molestaba tanto ese tema, no pensé que te fastidiaba. ¿Quién te agarró de punto? ¿Andrés? ¿Yo? Ay, no”, continuó.

Ante ello, la influencer afirmó que no le faltó el respeto ni a él ni a Hurtado, quien también se involucró en la burla. Además, indicó que le fastidiaba que a cada rato la molesten durante el reality.

“Ni él ni usted me conocen tan a fondo para que digan tantas cosas. Lo que a mí me fastidio es que vengan y muestren el DNI, algo que con lo cual yo me siento ya sobrecargada”, dijo Uchulú.

Finalmente, Carlos Cacho se disculpó por todo. “Bueno, ya fue, ¿no? Ya Andrés habló contigo me parece. Ahora que ya lo sabemos, ya fue ya. Por ahí no va, ya está y si te ha molestado algo, discúlpame”, indicó.

‘UCHULÚ' AGRADECE A SUS FANS

Tras la polémica, la también actriz cómica agradeció, a través de sus historias de Instagram, la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido luego que los comentarios transfóbicos que tuvo en su contra en el reality de Magaly Medina.

“Desde ya agradecer todo el amor, el apoyo que estoy recibiendo de parte de ustedes. Cada mensaje, cada regalo me hace sentir más cómoda conmigo misma y con el propósito de estar en esta tierra viva y luchando por mis metas”, escribió la tiktoker.