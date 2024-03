Lita Pezo se pronunció sobre el bajo puntaje que recibió en la gran final del Festival Viña del Mar 2024. Esto luego que Kevin Salcedo, quenista que acompañó a la artista peruana, revelara que el jurado se percató de que los fanáticos habrían recurrieron al antivoto (estrategia que buscaba perjudicar el promedio de los demás competidores).

“Conversando hoy con producción sobre lo ocurrido con Perú, comentaron que básicamente fue un castigo bajarnos el puntaje final por identificar un antivoto, donde los jurados llegaron a la decisión de sancionar este mal acto. Sea cierto o no, sería lo correcto, creo yo, que el Festival Viña del Mar diera un comunicado oficial dando las razones finales del por qué Lita, teniendo los más altos puntajes en todas sus galas no se llevó ninguna Gaviota, y así finiquitar nuestra sensación de robo”, escribió el músico en un post en sus redes sociales.

Comunicado de Kevin Salcedo.

Tras ello, en una entrevista para el canal de Carlos Carlín, Lira Pezo desmintió haber incitado alguna vez a sus seguidores a participar en prácticas desleales.

“Yo estaba llegando a Lima cuando me enteré sobre ese tema. ¿Qué será, pues? Yo me enteré de ciertas estrategias, y yo al instante hice un video para el grupo de WhatsApp que hice junto a mi equipo, diciendo que no estaba de acuerdo con fomentar el antivoto”, dijo la cantante.

“Lo único que yo les pedía es que me apoyaran con sus siete estrellas y si alguien más desea hacerlo (el antivoto), que no caigamos en eso. No sería legal. Cuando yo vaya a mi cama quiero dormir tranquila, no estar pensando en eso. Claro (que no es algo que pueda evitar), pero en este caso hubieran dado un comunicado antes, diciendo que ha pasado esto”, agregó.