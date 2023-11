Tras descubrirse la verdad sobre Jimmy y su inocencia, Alessia intentó disculparse con el joven Gonzáles; sin embargo, este le dijo que ya no tiene sentido porque su amor se acabó. Ahora, es Dolores, la nueva novia de Jimmy, quien encaró a Alessia por buscar a su pareja en “Al fondo hay sitio”.

En la reciente emisión de la serie, se ve como Dolores llama a Alessia para decirle que no se acerque más a Jimmy, ya que él es feliz ahora en su nueva relación. Pese a la advertencia, Alessia confesó que sigue enamorada del hijo de Charito y que luchará por recuperar su amor.

“Voy a ser muy clara contigo, aléjate de Jimmy. Es mi enamorado. No te hagas la mosquita muerta conmigo, quieres. Yo sé muy bien para que lo fuiste a buscar”, le dijo Dolores a Alessia, advirtiéndole que se aleje de su novio.

“Fui para decirle que me equivoqué al no creerle, que me siento horrible por no haber confiado en él. Sigo amándolo y no te lo voy a negar, me muero por regresar con él… Después de todo lo que hemos vivido, no creo que él se haya olvidado de mí”, respondió la hija de Diego Montalbán.

Finalmente, la discusión siguió hasta que Dolores dejó en claro que no iba a dejar de cuidar a Jimmy. Acto seguido, durante todo el episodio, Alessia intentó de todas las formas posibles acercarse al joven Gonzáles; sin embargo, este la rechazaba constantemente.

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” continúa demostrando porque la serie sigue en vigencia después de tantos años. La ficción se emite a través de la señal de América Televisión, de lunes a viernes, a las 8:40 p.m.

