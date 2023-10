Andrea Luna se encuentra inmersa en el desarrollo de su carrera como actriz, pero no le cierra las puertas al amor. En una reciente entrevista, la actriz reflexionó sobre el amor y admitió que no está interesada en enamorarse; sin embargo, no descartó que pueda conocer a alguien.

En entrevista con el diario Trome, Andrea Luna aseguró que no tiene tiempo para enamorarse porque está enfocada en sus proyectos laborales. Además, reveló cuales son las características que debería tener un hombre para conquistarla.

“(¿Quieres enamorarte?) No lo sé, no tengo tiempo. Aparece (una persona especial) y listo, eso también es verdad… Estoy viva, conversando contigo”, señaló Luna.

Al ser consultada por las características que necesita un hombre para llamar su atención, dijo que tenía que ser “inteligente y trabajador”. Además, aseguró que no perdonaría una infidelidad.

Sobre su faceta musical, la actriz Andrea Luna habló sobre el tema que lanzó con Milena Federici, donde fusiona los ritmos cumbia y reguetón.

“Milena Federici me convocó y entendí que la canción es una fusión de cumbia con reguetón. Estaba peleada con lo urbano, pero al ver el tema y sentir que está bien hecho, dije vamos con todo”, acotó la actriz.

Mario Hart participa en película de Korina Rivadeneira