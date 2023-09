El músico de 37 años Carlos Ayllón, hijo de Eva Ayllón habló de la amistad que su madre tiene con la deportista Natalia Málaga, con quien fue vinculada sentimentalmente.

Durante una entrevista con el diario El Comercio, Carlos explicó que a Natalia y Eva están unidas por la amistad de años, por lo que esos rumores son infundados.

“Yo no veo nada raro entre ellas, como se insinúa, considero que son muy buenas amigas. Lamentablemente el chisme vende”, contó el hijo de la cantante.

Es preciso mencionar que Eva Ayllón y Natalia Málaga no solo son amigas, sino que tienen un vínculo laboral de muchos años, ya que Málaga es actualmente su mánager.

“El hecho de tener a Natalia me evita renegar, yo entro y ella ya sabe qué es lo que tiene que haber, ella como manager y como couch, sabe qué es lo que necesito, ya yo me siento tranquila”, dijo Eva al diario Trome.

¿Qué piensa Eva Ayllón sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Natalia Málaga?

La intérprete de Somos amantes no es ajena a los rumores que hablan de una supuesta relación sentimental con Natalia Málaga, ya que los ha calificado como absurdos.

“No me molesta si me ligan con Natalia Málaga, nada. Son tonterías, son absurdos, por último. Yo hace mucho que dejé de preocuparme del que dirán, yo hace mucho que pase la barrera del ‘preocúpate’. Estoy por encima del bien y del mal. A mi edad, ya solo me preocupo de que yo haga feliz al público y que el público me haga feliz “, contó Eva durante una entrevista con el periodista Beto Ortiz.