Anna Carina Copello mostró el amor infinito que siente por su hija mayor, Micaela y le dedicó unas hermosas palabras por su cumpleaños. En el posteo de Instagram, la cantante revela que su primogénita es todo lo que ella soñó cuando se enteró que se convertiría en madre.

A través de su Instagram, y acompañado de varias fotos tiernas, la hermana de Maria Pía que su hija de 20 años es la que le incentiva a ser mejor cada día y es su compañera de aventuras y locuras.

“Y llegaste a los 20 mi Mica! La edad en que salí embarazada de ti para convertirme en mamá por primera vez y descubrir el amor más puro y bello de todos. Ser mamá joven ha sido una bendición y un regalo para mí. No solo tengo a la hija que siempre soñé, sino también una amiga incondicional con la que siempre podré contar, la que me da los mejores consejos y me acompaña en todas mis aventuras y locuras”, escribió.

Además, Anna Carina expresó su orgullo por su hija y le agradeció por su forma de ser y todo lo que le da a su familia.

“Creciste tan rápido y juro que no sé en qué momento. Ver a la “cocoli” convertida en toda una mujer independiente, segura de sí misma y brillando por donde vaya, me llena de orgullo como mamá. Gracias por todo lo que eres y das. Estoy segura que esta nueva década vendrá cargada de momentos felices y nuevos sueños y retos que estoy segura que cumplirás porque eres increíble! Bienvenida a la base 2 hija mía! Te amo”, agregó.

Anna Carina Copello confesó que su esposo le dio a elegir entre su carrera o su familia

La intérprete de ‘Callao’ tiene un matrimonio sólido desde hace 14 años con Paul Bebin, pero también tuvieron algunos intercambios, pues su esposo le dio a elegir entre su carrera o su familia.

“Mi esposo renunció por dedicarse a lo mío, por representarme, por ser mi manager. Y como los dos nos estábamos dedicando a lo mismo como que nos abocamos mucho a la carrera. No había momento para pausas. Hubo un momento, ya con el cuarto disco que yo le decía a mi esposo: ‘en verdad ya quiero’ (tener un hijo)”, declaró en el canal Lima saludable de Ale Chávez.

“A lo que voy es que yo le decía: ‘Dios mío, mi hija va a ser la abuela de su hermano’. Recuerdo que inclusive, hubo como una especie de discusión con mi esposo porque me dijo: ‘entonces vas a tener que elegir entre tu carrera o tu familia’. Yo le dije: ‘elijo a mi familia’”, agregó.