Brunella Horna acaba de revelar un detalle súper importante de su boda. Y es que la mañana de este jueves, la modelo confirmó que ya están diseñando los partes de su matrimonio con Richard Acuña, luego que se comprometieran hace apenas unas semanas.

Todo ocurrió luego que en “América Hoy” mostraran algunas opciones para las invitaciones al casamiento Ethel Pozo y Julián Alexander, pues en la víspera, la hija de Gisela Valcárcel había anunciado que falta solo un mes para darle el “Sí, acepto” al hermano de Michelle Alexander.

Uno de los modelos era bastante sencillo y esto fue criticado por Edson Dávila quien consideró que estaba ‘muy tela’ para Ethel y Julián; pero la rubia defendió la simpleza que mostraba el papel. “A mí me gusta... Edson, te digo que menos es más, sin tanto brillo”, acotó.

En ese momento intervino Janet Barboza quien le preguntó: “‘Bubu’ ¿y el tuyo sería como este o el anterior?”, a lo que la novia del hijo de César Acuña respondió: “El mío recién están haciendo el diseño”. Fue en ese momento que sus compañeros le hicieron ver que había confesado que su matrimonio está cerca.

La ‘Rulitos’ no paró con el interrogatorio y volvió a la carga: “¿Ya están haciendo el diseño? ¿Pero si te casas todavía el próximo año?”. Frente a ello Brunella admitió: “De verdad que soy bien bocona... Yo solita caigo”. Finalmente, no quiso hablar más y prefirió no dar a conocer la fecha de su boda.