El maquillador Carlos Cacho utilizó su cuenta oficial de Facebook para informar a sus seguidores que perdió varios dientes tras ser embestido por una motocicleta mientras manejaba su bicicleta rumbo a su trabajo.

Según contó Carlos Cacho, el conductor de la motocicleta intentó aprovecharse de la situación y se hizo “el loco” tras provocar el accidente. Además, dijo que algunas personas se acercaron a hablarle, pero solo “por chisme”.

“Casi no la cuento. Estaba en bicicleta rumbo a mi trabajo y una moto me embistió haciéndome ‘volar’ por los aires. Entiendo perfectamente que es un ‘accidente’, pero no entiendo ese accionar de las personas que saben lo que han hecho y su primera acción es atarantar y querer culpar a la otra persona. ¡Así no es!”, inició en su mensaje a través de Facebook.

“Soy un ciudadano decente que vive en sociedad y que jamás me aprovecharía de una situación así pues en algún momento lo han hecho conmigo... pero esa conducta de querer ‘ganarte el vivo’ es una caracha que los peruanos deberíamos de quitarnos de una vez por todas, obviamente después se hizo el ‘loco’ cuando varias personas que habían visto el accidente comenzaron a hablarme la mayoría por chisme”, añadió.

El también presentador de televisión contó que su mascarilla se tiñó de rojo por la sangre de su boca y que un taxista lo ayudó a trasladarse hasta una clínica dental donde fue atendido de emergencia

“Mi tapaboca se estaba poniendo rojo por la sangre. Crucé al frente con mi bicicleta y un taxista me auxilió. Ya en el taxi, mi tapaboca se ponía cada vez más rojo. Yo con mi propia lengua me di cuenta que tenía un corte interno y que no tenía varios dientes”, precisó. Cabe señalar que en la publicación de Carlos Cacho hay videos y fotografías que muestran cómo quedó tras el accidente.

