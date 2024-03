¿Volvió a donde es feliz? El futbolista peruano Christian Cueva se convirtió al cristianismo y le pidió perdón a su esposa Pamela López, con quien tras haberle sido infiel pudo lograr una aparente reconciliación.

Entre lágrimas y con un abrazo emotivo: así fue el reencuentro de López y Cueva en una congregación evangélica de Trujillo, iglesia a donde Cueva pertenece ahora luego de haber disfrutado de un retiro espiritual.

“He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida, al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos. De verdad, de todo corazón, no se lo deseo a nadie, es duro, pero sé que con Dios las cosas cambian”, dijo el deportista en la reunión cristiana, en donde participó.

De ese modo, Cueva dijo también que los escándalos por su infidelidad con la cantante Pamela Franco, que destruyó la confianza de su hogar e imagen pública, fueron una “tormenta”.

“Después de una tormenta tan grande que pasó en mi vida y la sigo pasando, pero le doy gracias a Dios porque me mantiene firme... en esta oportunidad quiero invitar a mi esposa”, indicó para luego pedirle a López que suba al escenario junto con él.

El perdón de Christian Cueva





Es así que, Christian no dudó en derramar algunas lágrimas para pedirle perdón a su pareja. Las imágenes, que fueron reveladas por el programa “Magaly TV, la Firme”, mostraron a Cueva muy arrepentido por las acciones que tuvo.

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios, por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que me decías, pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande. Te amo por Dios, perdóname por todas esas cosas que he cometido. No era yo, lo acepto. Te amo”, dijo.

Tras escuchar las palabras del futbolista, Pamela López abrazo con entusiasmo a Cueva confirmando así una reconciliación entre ambos. Luego del evento religioso, la pareja fue captada por algunos usuarios de Internet en el aeropuerto de Lima, en donde tomarían un avión para viajar al extranjero, supuestamente, a Europa.