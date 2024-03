Pamela López y Christian Cueva han vuelto a ser tendencia en nuestro país. Recordemos que ambos habrían estado distanciados físicamente, luego que que la esposa de ‘Aladino’ anunciara su separación hace algunas semanas. Esto se dio a raíz de la supuesta infidelidad del futbolista. Sin embargo, unas recientes imágenes, difundidas en el programa Amor y Fuego, dejarían a entrever que se encuentran juntos en Barcelona, España.

¿Christian Cueva y Pamela López fueron captados besándose? Esto se sabe sobre la posible reconciliación

En el avance del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, aunque no son de todo esclarecedoras las imágenes, parecería que Cueva y López estuvieran besándose dentro de un auto.

No obstante, también podría ser que el futbolista se haya acercado hasta la posición del copiloto por alguna otra razón. Pese a ello, los cibernautas han tomado lo revelado como la prueba de que ambos han regresado.

“Ya volvieron, es un hecho”, “Pensé que Pamela había recapacitado”, “Cueva siempre se sale con su gusto”, “Está bien, siempre hay posibilidad de perdonar y volver a empezar”, son algunas de las opiniones de los usuarios de diversas redes sociales.

¿Pamela López viajó a Europa para ver a Christian Cueva?

Recordemos que Cueva viajó a Barcelona, España, para poder operarse de la lesión que lo aqueja. López, por su parte, se fue Ginebra, Suiza. Por lo tanto, se generó mucha controversia entorno a una posible reconciliación.

No obstante, Pamela aclaró que el viaje lo hizo para ver a una amiga y no tiene nada que ver Cueva con ello. “No especulen por favor, este viaje es para mí, únicamente para mi y voy a disfrutarlo con una de las personas que yo quiero. Mi parcerita linda”, escribió en la red social.

Asimismo, López publicó varios videos en donde se le ve compartiendo con su amiga diversos momentos del día. Con esto, ella busca finalizar con los rumores que circulaban en las distintas redes sociales.

¿Por qué Pamela López no continuó los trámites de divorcio con Christian Cueva?

En el programa del 20 de febrero de 2024 de “Magaly TV La Firme”, Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López, comentó que tenía programada una reunión con Pamela López en esta misma fecha para continuar discutiendo los detalles del proceso judicial de separación del futbolista.

“Yo le mando un mensaje. Le dije: ‘En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos’”, comenta la abogada.

Sin embargo, la letrada se sorprendió cuando López dejó de responder sus comunicaciones y luego se enterara a través de las redes sociales que su clienta había decidido realizar un inesperado viaje a Europa.

“El mensaje (para pactar una reunión) fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar”, señaló la profesional.

Debido a que no hubo respuesta alguna de su cliente y vio su acción de viajar sin previo aviso, Zumaeta llegó a la conclusión que el trámite de divorcio ya no desarrollaría.

“Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?”, sostuvo la letrada.

