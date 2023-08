El cantante y presentador de “América Hoy”, Christian Domínguez, confirmó que luego de 11 años su trámite de divorcio ha concluido y que está legalmente divorciado. En la reciente edición de “América Hoy”, el panelista no tuvo reparos en mostrar su nuevo documento de identidad que respalda sus declaraciones.

Durante el programa en vivo, sus compañeros de conducción se mostraron incrédulos frente a la noticia de Christian Domínguez, por lo que el cantante no tuvo reparos en sacar su DNI y mostrarlo en vivo.

“Cuando Janet decía ‘nunca’. Mucha gente hablaba y decía que yo me burlaba de la situación, que me burlaba de mi pareja actual, que era mentira, que ni siquiera había iniciado un proceso cuando tenía años y yo me he callado”, manifestó Domínguez al mostrar su DNI.

“No me gusta estar hablando de mi vida privada ni estar hablando si sale o no sale. Mi familia lo sabía, usted lo sabía, nos burlábamos un poco de eso porque demoraba mucho, pero bueno, ya se dio”, añadió.

Christian Domínguez cerró un capítulo con su exesposa Tania Ríos luego de varios años de intensa lucha legal para poder divorciarse oficialmente, el cantante lució para las cámaras de 'América Hoy' su nuevo DNI renovado con su nuevo estado civil. ¿Buenas noticias para Pamela Franco? (Fuente: América TV)

De esta manera, el cantante de cumbia dejó abierta la posibilidad de casarse con su actual pareja, la también cantante Pamela Franco. Al ser consultado sobre esta opción, el intérprete de cumbia señaló que la boda se celebraría el próximo año.

