Christian Domínguez y Pamela Franco celebraron este 1 de noviembre un detalle muy especial para ellos, y es que la pareja cumplió tres años de relación y asistió al programa “América Hoy” para referirse a la “maldición” del cantante de cumbia, quien hasta el momento no había superado los 3 años con ninguna expareja.

En su reciente aparición en el programa matutino de América Televisión, Pamela Franco aseguró que junto a Christian Domínguez han vivido momentos difíciles y que valora mucho al cantante por su forma de ser.

“Han pasado un montón de cosas, fuertes y bonitas, la verdad creo que eso ha hecho que nos unamos más a pesar que somos diferentes en muchas cosas. Nadie conoce a la persona que está detrás de las cámaras, yo tengo un buen concepto de él como persona, es un hombre que nunca dice no, siempre está para quien le pide ayuda, nunca está de mal humor y sabe manejar su estrés. Por su familia haría hasta lo que no se le viene a la mente y si tuviera que volverlo a elegir, lo haría”, confesó Pamela Franco.

Por su parte, Christian Domínguez agradeció que Pamela Franco lo ayudó en un momento difícil de su vida durante la pandemia del COVID-19.

“Siempre se lo voy a agradecer porque estuvo en el momento más difícil que pude pasar, nunca se alejó, estuvo ahí y para mí esa fue la mejor demostración de amor. Ella podía haber elegido irse, pero luchó conmigo, aguantó las horas que me alejaba de la casa y todo eso lo pudo tolerar, me dio su apoyo y para mí esos 2 años han sido cruciales. Por eso sé que es ella a quien quiero. Me diste un hogar, gracias por eso”, precisó el cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Cabe señalar que Christian Domínguez también aceptó tatuarse una frase especial de su relación para celebrar los 3 años de su relación con Pamela Franco, con quien se convirtió en padre de la pequeña María Cataleya.