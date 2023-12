Deyvis Orosco se pronunció por primera vez acerca de lo que piensa sobre los constantes ataques que recibe de la conductora de televisión Magaly Medina. El ‘Bomboncito de la cumbia’ evitó responder agresivamente a la controversial ‘Urraca’ y, por el contrario, dijo que guarda buenos recuerdos de ella durante el inicio de su carrera.

Orosco fue entrevistado por el actor Christopher Gianotti para la secuencia “Preguntas que arden” de su podcast “Soy Gianotti”.

Fue allí cuando Gianotti intentó desmadejar las raíces del conflicto entre Jessica Newton y Magaly Medina, al poco tiempo del nacimiento del hijo de Deyvis con Cassandra Sánchez de Lamadrid , hija de la exmodelo. A lo que Deyvis respondió que él prefiere hablar de su propio trabajo.

“En realidad, la amistad que tuvo Magaly, yo siempre he dicho que respeto a toda la gente que hace su trabajo, pero siempre he dicho que la amistad era entre Jessica, mi suegra, y ella. (...) Te soy completamente honesto y siempre me voy a caracterizar por solamente dedicarme a hablar de lo mío, de mi trabajo, en temas internos, de parte mía, no entiendo qué pasó”, respondió el futuro esposo de Cassandra Sánchez, sin querer ahondar en el tema.

Magaly Medina 'no suelta' a Deyvis Orosco. (Captura TV)

Ahora bien, sobre los últimos ataques que ha recibido de Magaly Medina, Gianotti le comentó Sobre el tema, Gianotti le consultó a Orosco su opinión acerca de los ataques que ha venido recibiendo de parte de Magaly Medina desde que la conductora de espectáculos terminó su amistad con su suegra, Jessica Newton.

“No entendía. A tema personal, yo la conocí, compartimos momentos personales bastante bonitos, bastante buenos. Es más, un gesto de ella que no tiene nada que ver. Yo de ella recuerdo muchos gestos a favor, muchas cosas buenas en su momento y es con eso que me voy a quedar. Entendí también que pudo ser su trabajo y yo era parte del medio, dentro de. No entendí al comienzo y después decidí enfocarme en lo que realmente tenía que enfocarme, que era mi familia, mi carrera, mi trabajo y decidí no contestar absolutamente nada”, explicó Deyvis Orosco.