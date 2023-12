Deyvis Orosco formó parte de la preventa de América TV, donde se dio a conocer que el cantante tendrá su propia serie biográfica en 2024 que se llamará “Tu nombre y el mío”. La noticia de la producción sobre la historia del “Bomboncito de la Cumbia” llamó la atención de la conductora de televisión Magaly Medina, quien minimizó la carrera artística del vocalista y cuestionó la elección del actor protagonista. Ante las críticas, la productora de la serie, Michelle Alexander, no se quedó callada y salió a defender su proyecto.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA PELEA ENTRE MAGALY MEDINA Y MICHELLE ALEXANDER?

La presentadora del programa “Magaly TV, La Firme” criticó la elección del actor Mario Cortijo como el encargado de dar vida a Deyvis, pues considera que no tienen ninguna similitud física. “Creo que hicieron un mal casting. ¿Cómo van a poner a ese chiquillo? No se le parece en nada”, expresó Medina.

Estos cuestionamientos fueron respondidos indirectamente por Michelle Alexander durante un evento de promoción de la nueva serie “Luz de Esperanza”. “Para decirles a las personas que son ignorantes en el tema, cuántas películas y series de personajes que existen en la vida real han sido interpretadas por actores que así, con la cara lavada, no se parecen, pero existen profesionales del maquillaje que hacen que tengas un parecido relativo (…). ¿De qué están hablando? ¿De piel o qué?”, manifestó contundentemente.

A pesar de todo, Alexander agregó que está acostumbrada a las críticas debido a que tiene una amplia experiencia en televisión de más de 40 años. Además, resaltó que ha sido líder en el rating del horario de las 9 de la noche desde que salió a la luz su primera producción, “Dina Páucar, la lucha por un sueño” (2004), lo cual le genera respaldo, según recoge La República.

¿DE QUÉ MANERA MINIMIZÓ MAGALY LA CARRERA ARTÍSTICA DE DEYVIS OROSCO?

Magaly Medina le restó importancia a la carrera de Deyvis Orosco alegando que su éxito no lo consiguió solo y que todo se lo debe al legado de su padre, Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar, quien falleció en un trágico accidente de carretera en Argentina.

“El que era ícono de la música popular fue su padre, Johnny Orosco. (...) Como Deyvis Orosco, ¿Qué ha hecho además de cantar ‘El arbolito’? (...) Él debió labrar un nombre y un futuro como él mismo, sin depender de la gran sombra de su padre”, arremetió la ‘Urraca’.

En este sentido, la conductora señaló que Deyvis no ha tenido ningún mérito para tener su bioserie y que le parece una tontería que quieran realizarle uno. “¿Qué vas a contar? ¿Cómo conoció a Casandra?”, expresó irónicamente Magaly. Como se conoce, Deyvis Orosco es pareja de Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de la empresaria y exreina de belleza Jessica Newton.

¿QUÉ DIJO DEYVIS OROSCO DE LAS CRÍTICAS POR SU NUEVA SERIE?

En relación a las críticas sobre la apariencia física del intérprete que actuará como él y el argumento de su serie biográfica, Deyvis brindó declaraciones para el diario Trome, expresando en principio acerca de sus detractores que “es gente que no conoce (mi historia), yo no los puedo culpar porque no conocen”.

“Qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil, eso es lo que la gente ha pensado estos años”, continuó manifestando el ‘Bomboncito de la Cumbia’ sobre puntualmente la crítica expresada por Magaly Medina entorno a la trama y el contenido de la ficción.

Por otra parte, Deyvis Orosco reaccionó con respecto a otro de los cuestionamientos vinculados, en este caso, a la comparación de la apariencia entre su intérprete y él mismo, afirmando sentirse muy “orgulloso de ser peruano, soy un cholo power”, y entendiendo además que los dimes y diretes forman parte del medio e involucra siempre a personajes mediáticos o famosos como él.

“Queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti”, remarcó el ahora líder del Grupo Néctar en línea con las duras críticas recibidas por su bioserie.