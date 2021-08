El personaje del actor y cantante Erick Elera reapareció en la serie “De vuelta al barrio”, luego de más de un año de ausencia. El popular ‘Oliverio Mayta’ volvió al barrio de San José en medio de un día clave para ‘Tristana’ y ‘Susana’.

La reaparición de ‘Oliverio’ se dio a través de un enlace telefónico con ‘Fideíto Parodi’, quien ahora está a cargo de la bodega que antes administraba el personaje de Erick Elera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor Erick Elera compartió una fotografía de su personaje en el barrio San José. “Oliverio en casa”, es la leyenda que acompaña la publicación.

En pocas horas desde su publicación, la instantánea de Erick Elera ha conseguido más de 30 mil reacciones y decenas de comentarios celebrando su regreso, entre ellos, los mensajes de sus compañeros de reparto como Magdyel Ugaz, Gina Yangali, Junior Silva, entre otros.

Cabe recordar que en una pasada entrevista con El Comercio, el actor contó detalles de su salida de la serie “De vuelta al barrio”. Según reveló, su salida no respondía a un tema económico.

“No llegamos a un acuerdo. No estaba de acuerdo con lo que ellos planteaban, mi idea era seguir lógicamente, no tenía planeado irme. Yo no estaba pidiendo un tema económico, el tema no va por ahí, yo entiendo que ha sido un año muy difícil... Finalmente, uno se da cuenta que no es indispensable, entonces he tenido que ver otras opciones, estoy en eso”, dijo en enero de 2020.

