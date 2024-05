La empresaria de origen centroamericano Gitana Andújar, denunció en sus redes sociales a su expareja, el modelo dominicano Erick Sabater por haber vandalizado un auto de su propiedad.

De ese modo, el exchico “reality” fue objetivo de las acusaciones de la madre de su primer hija, quien encontró el vehículo golpeado tanto por fuera como por dentro, y hasta con sangre en las autopartes.

“[...] Así encontré yo mi guagua (auto), bueno, que Dios te bendiga mijo, que Dios te bendiga... wow hasta sangre tiene, miren esto, hay que señores cuidado con qué persona uno elige en su vida, esto sí ha sido fuerte”, sentenció.

De ese modo, la empresaria y coach dijo que encontró su vehículo en el aeropuerto malogrado, con señales de haber sido pateado y sin funcionar.

“[...] Si algo me ha enseñado esta lección de vida es investigar y ver con qué persona una decida hacer una vida porque, aunque haya problemas, situaciones, yo soy la mamá de su primera hija no me merecía que hasta me dejara sin mi carro”, señaló.

Ante las acusaciones, el modelo no se ha pronunciado, pero publicó en sus redes sociales muchas imágenes de connotación religiosa.