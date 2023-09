El modelo español Fabio Agostini fue confirmado como un integrante más del “reality” de convivencia chileno “Tierra Brava”, el mismo que se estrenará el próximo 1 de octubre en Canal 13 (TV de Chile) y donde competirá con la peruana Shirley Arica.

Durante un adelanto del programa, el español comentó que aceptará las críticas pero que responderá en caso de ser necesario. “Si me tocan los coj.. se los toco el doble, así que a la guerra”, dijo el influencer.

“Si hay algo que no me gusta, lo voy a decir en la cara, a mí lo que me motiva es que me critiquen, lo malo sería que no hablen de mí”, complementó.

Por otro lado, Fabio aseguró que ingresará al reality soltero y que está dispuesto a conocer más mujeres. “Van a conocer muchas cosas de mí que probablemente no sabían”, relató el modelo.





Shirley Arica será la competencia de Fabio Agostini

Otro rostro conocido de la farándula peruana que ingresará a Tierra Brava de Chile será la modelo Shirley Arica, que se presentó como una mujer dulce y directa, prometiendo brindar mucho show al público.

“Soy dulce aunque no parezca, no me gusta que me vean desnuda, hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras”, relató. “Nunca he estado en una granja, así que mucha idea no tengo”, agregó.

La modelo habló también sobre su polémica salida del reality mexicano Los 50, indicando que fue una discusión que ella respondió.

“[...] Dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, sentenció.