El exjugador de fútbol Juan Manuel Vargas habló por primera vez sobre las declaraciones que la modelo Tilsa Lozano dijo acerca del amorío extramatrimonial que tuvieron en el pasado.

Como se recuerda, la modelo dejó entrever en una entrevista para el canal de YouTube “En Portada” que lo dicho en “El valor de la verdad” sobre su relación con el futbolista no era todo lo que deseaba comunicar, ya que habrían más hechos que decidió ocultar.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas sobre las nuevas declaraciones de Tilsa Lozano?

Frente a estas declaraciones, el exintegrante de Universitario de Deportes prefirió no referirse directamente y sentenció que no hablaba de esos temas, y que por respeto a sus hijos prefiere mantenerse alejado de las polémicas.

“Yo no toco esos temas, yo trato de estar perfil bajo, trato de ya no meterme en esos temas porque mis hijos están grandes. Tengo cinco, hay redes e Internet y todas esas cosas. Prefiero no meterme”, sentenció.

Asimismo, el deportista agregó que espera que sus hijos se enteren de las polémicas que protagonizó en otro momento. “Pero yo trato de mantenerme al margen de todos los temas de afuera”, comentó en el podcast de la comunicadora Susana Gutiérrez.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre el amorío que tuvo con Juan Manuel Vargas?

La polémica entorno a la relación que Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas se reavivó tras las últimas declaraciones que la modelo brindó en un canal de YouTube.

Lozano comentó dejó entrever que no contó toda su historia en “El valor de la verdad” que conducía el periodista Beto Ortiz.

“Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de ‘no vamos a contratar a ella porque se sentó en ‘EVDLV’. Como es un país machista, las marcas dicen ‘no, eres muy polémica’”, expresó.