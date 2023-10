No se rinde. El cómico Gino Arévalo anunció que regresará a la comedia estrenando un programa en Internet junto con su personaje, la Tacachera.

En ese sentido, tras afirmar que no pudo conseguir oportunidades en la televisión, decidió emprender su propio proyecto a pedido de sus seguidores.

“No he podido volver a la tele, pero pronto saldré con mi programa de ‘La Tacachera’ en redes sociales, vuelvo con todo. que no encuentre respuesta de los amigos para regresar a un programa cómico y me afectó en un momento, pero ahora he decidido trabajar en mi proyecto”, comentó en una entrevista con el diario Trome.

Gino Arévalo relata el cambio radical que hizo en su vida

Por otro lado, Gino Arévalo explicó que, motivado por sus hijas, dejó las bebidas alcohólicas y se enfocó en sus estudios profesionales.

“Ya no tomo ni me pierdo con los amigos, eso me estaba acabando y distrayendo. Ahora sigo con mis estudios en la universidad pues no me falta mucho para acabar la carrera, y así ser un ejemplo para mis hijas”, dijo.

Asimismo, reiteró que desea recuperar la relación que tenía con su expareja Xiomara Daschel, ya que su separación le causó depresión, y que dejó el alcohol tras un accidente en donde casi pierde la vida.

“He cambiado totalmente, no lo digo de la boca para afuera, sino de corazón. Ya no tomo porque casi me estrello manejando estando mareado. Le he pedido bastante a Dios que me ayude a dejar el vicio y el alcohol”, indicó Arévalo.

Gino Arévalo anunció también que el domingo 15 de octubre animará el 59. ° aniversario de Yarinacocha, en Pucallpa, junto con el grupo Kaliente, Ruth Karina y otros artistas.