Gisela Ponce de León y la música mantienen un vínculo estrecho. Su primera aparición en TV fue cantando y bailando, como parte de los talentos de “Nubeluz”, cuando tenía siete años. Y aunque se dedicó a la actuación, siguió cantando esporádicamente en musicales y en espectáculos, como “PlayBill", donde hizo covers. También interpretó uno de los temas de la película “Quizás mañana”. Pero es en “Celebrity”, el programa virtual de entrevistas a músicos, donde la artista desarrolló mayor pasión por la música y ahora busca componer y grabar temas.

“Giselibrity” nace en plena pandemia. Como parte de la campaña de difusión de su sencillo “Escondidos”, Adrián Bello coordinó un Live con Gisela, en el que ambos cantaron y se divirtieron. Tras esa experiencia, la actriz decidió crear su propio espacio virtual de entrevistas para ayudar a promover a cantantes y músicos peruanos, el cual se emite todos los viernes a las 11:00 p.m. a través de Instagram.

“Estaba buscando actividades en cuarentena y pandemia, luego del Live con Adrian, estaba muy atenta a las redes, cuando me di cuenta que hay un montón de artistas peruanos que están sacando canciones todos los días y no tienen un espacio para que difundan su trabajo. Así que en eso estoy, trabajando un montón”, explica Ponce de León.

Durante una de las primeras emisiones del programa, Gisela pidió la colaboración del público para ponerle un nombre. Y tras descartar propuestas como “Aló Gisela” y “Una cena con Gisela”, quedó “Giselibrity”. “Nos pareció graciosa esa opción”, destaca la actriz.

Además de artistas relativamente nuevos como Nuria Saba, Yamile, Lorena Blume, Cruzalegui y Janice, han pasado por “Giselebrity” figuras consolidadas como Mauricio Mesones, Marcial Rey, Cielo Torres, Agua Bella y María Pía Copello.

“Mi primer Live salió de chiripa, en junio, ahora el programa ha crecido mucho, nos están tocando la puerta distribuidoras internacionales para promover a artistas como: Mauricio y Palo de Agua, Deby Nova y Fer Casillas. También queremos darle cabida en el espacio a la cultura local, entrevistando a actores y directores con iniciativas digitales. La idea es ayudar a que no decaiga el arte y la cultura”, señala Gisela.

“Al comienzo del programa siempre canto, me gusta mucho, lo disfruto. Cantar es algo que quiero hacer, eso lo tengo claro, en estos tiempos cantar es importante.... No sé si dedicarme a la música, pero por ahí me gustaría componer y sacar temas. En el programa estoy aprendiendo mucho, cada vez tengo menos miedo porque estoy entrevistando a gente que sabe y veo de dónde sale tanta creatividad, cómo se les prende el foco para componer una canción", añade.

Como ha ocurrido con la mayoría de artistas, la pandemia del coronavirus también afectó a Gisela. La actriz se refugió en su trabajo y en la música para mitigar su soledad y temores, pues pasó esos días sola, en casa.

"Vivo sola, así que no sentí tanto el choque, pero al no poder juntarme con amigos o hacer cosas fuera, he tenido que enfrentarme a mi soledad. Estar mucho tiempo con uno hace que ocurran cosas buenas de las que te enorgulleces y también de las que no tanto. Es también un aprendizaje el abrazarse, perdonarse y solucionar las cosas que no están tan bien”, remarca la actriz.

