Gisela Ponce de León ha mostrado fuertes críticas a la superficialidad de las redes sociales; sin embargo, en el juego Dilo en 5 del programa de espectáculos de El Comercio se vio obligada a responder cuáles son sus influencers favoritas. Entre otras reveladoras respuestas.

Aunque las critique, Gisela Ponce de León no es ajena a las redes sociales. De esta manera confesó en #Dilo con Jannina Bejarano que suele seguir el contenido de Ximena Galiano (@ximenagaliano) y Didi Ibarra (@dolceplacard). Ximena es una joven comunicadora y actriz que realiza videos cortos en Facebook e Instagram parodiando problemáticas que viven las mujeres en el amor, la amistad y el trabajo. Por su parte, Didi es una youtuber que comparte contenido sobre moda, belleza, comida y mucho más.

Ximena Galiano es una actriz e influencer que realiza videos cortos parodiando los problemas de las mujeres. (Foto: Instagram)

Diana Ibarra es una youtuber que comparte tips de belleza, maquillaje y lifestyle. (Foto: Instagram)

También reveló qué cábalas suele realizar antes de empezar una función en el teatro. “Fumar, tomar café, me persigno”, respondió y aclaró que no reza, sino que “según yo me toco chacras”. Parte de su personalidad olvidadiza reveló que antes de salir de casa tiene serios problemas para encontrar sus llaves. “Busco mis llaves tres horas, busco mi ropa tres horas y …”, reveló sin poder terminar de responder porque se le acabó el tiempo. Además contó sus pasatiempos favoritos, la comida que prefiere, las palabras que siempre dice y más secretos.

Gisela Ponce de León acepta el desafío Dilo en 5

A lo largo de la íntima entrevista, la actriz se animó hablar de su suerte en el amor, cómo afronta los duros comentarios que encuentra en redes sociales y revivió a Stephy Bitch, el personajes que creó cuando tenía un espacio en radio junto a Bruno Ascenzo.