Giuliana Rengifo será la invitada especial del podcast de Yahaira Plasencia, ‘Hablando con la Yaha’. En un adelanto de la entrevista, la cumbiambera revela íntimos detalles de su supuesto romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

Durante la conversación, la cantante reafirmó que tuvo un affaire con el notario. Además, aseguró visitó su casa y verificó que no hubiera nada de su entonces expareja.

“Yo revisé cada rincón de su casa para cerciorarme que no hubiera nada de ella. […] Cuando Magaly comenzó a atacarme, a difamarme porque me difamó, en las dos oportunidades me difamó porque yo tengo pruebas de ello”, menciona.

Por otro lado, Rengifo fue consultada sobre su relación con la periodista de espectáculos y señaló que, a pesar de los constantes ataques, ella no es su enemiga.

“Lo que no fue en tu año, que no te haga daño y si te pica, ráscate. Magaly no es mi amiga, tampoco es mi enemiga. Yo no le quité nada, más bien se lo devolví”, dijo entre risas, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible enemistad entre ambas.

Giuliana confiesa que nunca amó a Alfredo Zambrano

Esta no es la primera vez que la artista habla sobre Zambrano, pues hace unos meses reveló que no se enamoró de él porque estuvieron un breve tiempo. Esto habría hecho imposible que tenga sentimientos fuertes.

“No puedes enamorarte de alguien que conoces un mes o mes y medio. No hay forma”, aseguró en una entrevista con Tilsa Lozano en ‘En Portada’ de YouTube.