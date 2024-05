La exesposa de Miguel Trauco, la señora Karla Gálvez, arremetió contra el futbolista debido a su negativa por aumentar la pensión alimenticia de sus hijos, a quienes aseguró enviarles $ 5 300 por mes.

De ese modo, Gálvez ofreció una entrevista exclusiva para “Magaly TV, la Firme”, en donde expondrá las razones de su exigencia y hablará de la relación que mantiene actualmente con su expareja.

En un avance publicado por el show de televisión, Karla se mostró muy crítica con Miguel Trauco por su paternidad, calificándola severamente como la peor.

“(¿Cómo lo calificarías?) Una porquería, para mi es una porquería”, dijo la mujer con evidente indignación contra el seleccionado peruano.

A su vez, Gálvez también dejó entrever en el avance que Trauco gastaría su dinero en sus amigos y pareja, más que en sus hijos.

El informe completo será emitido por el programa de Magaly Medina este martes 28 de mayo a las 9:45 de la noche, en la señal de ATV.

¿Qué dijo Miguel Trauco sobre la pensión alimenticia de sus hijos?





Por otro lado, el futbolista se pronunció previamente y aseguró que enviaba todos los meses la cantidad de $ 5300 para la manutención sus hijos.

Además, el jugador cuestionó el pedido de su exesposa, dejando entrever que haría aquella exigencia para su beneficio personal.

“No es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, le dijo a un conductor de televisión regional.