Tras sus exitosas presentaciones teatrales en Europa, el activista Richard Torres, recordado por haberse “casado” con árboles en el viejo continente, anunció que formará parte de las audiciones del concurso “Got Talent España” en su novena temporada.

“Estoy demasiado feliz y orgulloso, el 28 de junio me presentaré en las audiciones del Got Talent España, uno de los programas más vistos de la Madre Patria. Ofreceré un performance caracterizado, pero más que una actuación tendré la oportunidad para dar a conocer el mensaje de conservación y protección de nuestra selva amazónica y denunciar el olvido y desastre ecológico que se nos viene encima”, dijo Torres.

“En esta primera etapa del Got Talent los jueces serán muy estrictos en la selección. De seguro el botón rojo no dejará de sonar. Ya tengo el vestuario y productores que me apoyarán en España”, agregó.

Como se recuerda, Richard Torres presentó, hace dos meses, su monólogo “Frida Kahlo 4901″ en Barcelona y Madrid, obra teatral que denunció los 4901 feminicidios cometidos los últimos dos años en Latino América y El Caribe. Richard Torres actuó también en Francia (París y Marsella) Suiza, Alemania y Holanda.

