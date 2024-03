John Kelvin podría regresar a prisión tras ser acusado de golpear salvajemente a Glenda Rodríguez, quien sería su nueva pareja. Según la joven, vivió terribles episodios de violencia que habría sido víctima por parte del cantante.

En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, Rodríguez explicó entre lágrimas que el artista, con quien llevaría siete meses de relación, la habría agredido en varias ocasiones, por lo que ahora quiere estar sola y tener un nuevo inicio en su vida.

“Él me pegó, me metió un puñete, una cachetada en la cara. No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila […] Él toma, tiene problemas con el alcohol. Yo le puse psicólogo para que se trate porque de verdad lo quiero, pero siento que cada vez es una persona que se pone peor y se deja manipular por todo el mundo”, contó entre lágrimas.

Asimismo, Glenda contó en un video compartido por el programa de espectáculos que John Kelvin se pone agresivo cuando consume licor y otras sustancias.

“Antes tiraba el trago en la cara a las mujeres, me lo ha tirado a mí varias veces, me ha ahorcado, le he tenido que decir tranquilo, yo no soy ella, yo no soy tu ex (Dalia Durán). Tiene problemas serios con el alcoholismo y si hay drogas también […] Se droga, invoca al diablo, se arrodilla y dice: ‘Lucifer hazte presente, muéstrame que tú me sacaste de la cárcel”, contó la joven.