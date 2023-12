El boxeador peruano Jonathan Maicelo se pronunció por las acusaciones de agresión física y violencia contra la mujer en su contra hechas por la modelo Samantha Batallanos, con quien mantenía una relación.

“Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi ex pareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma”, escribió Maicelo en Facebook.

Mediante sus redes sociales, el también empresario negó haber maltratado y humillando a Samantha e insistió en que fue la joven quien le propinó los ataques.

“Como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Yo opte por bloquear sus ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio como ella afirma”, sentenció después el deportista.

Como se recuerda, Batallanos denunció el pasado 8 de diciembre que su expareja, Jonathan Maicelo la agredió con “manazos” en su cuerpo y afirmó que le habría dejado el ojo morado tras los golpes.

Ante ello, Maicelo se mantuvo firme en decir que no agredió a Batallanos y descartó que por ser boxeador haya abusado de su fuerza contra la joven.

“El hecho que sea boxeador profesional no me convierte en un abusivo o maltratador de mujeres o de indefensos como la prensa mal intencionada busca hacerme quedar, por el contrario, siempre he incentivado el deporte”, sostuvo.

Luego de eso, Maicelo aseguró que demostrará las supuestas conductas violentas que Samantha habría tenido en contra de él.

“No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi ex pareja tiene conductas violentas físicas contra mí persona”, afirmó. “Lo tengo evidenciado y será puesto a disposición de la Fiscalía y juez competente”, añadió.

Jonathan Maicelo no solo emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones, sino que arremetió en contra de Batallanos e aseguró que la modelo lo habría extorsionado por S/ 50 000 para no denunciarlo legal ni mediáticamente.

“He sido extorsionado de forma indirecta por mi ex pareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen, debía de abonar a su cuenta la suma de S/ 50 000 soles”, escribió el empresario.

De ese modo, Jonathan agregó que Batallanos no hablaría de esa supuesta extorsión “porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, aseguró el atleta.

Al finalizar su mensaje, el boxeador reiteró su negativa ante las denuncias de su expareja y dijo que siente admiración, así como respeto por las mujeres.

“Demostraré con medios probatorios por las vías judiciales correspondientes que todo lo que estoy manifestando es verdadero”, sentenció.