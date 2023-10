El exparticipante de “El Gran Chef Famosos”, Josi Martínez, alzó su voz y reveló que un jurado del programa tuvo un reprochable gesto contra su permanencia en el programa, lo que ocasionó que se sintiera mal e incluso fuera llorando a su casa.

A través de sus redes sociales, Josi Martínez compartió algunas fotografías y mensajes donde revela que se sintió afectado por la forma en como un jurado reaccionó cuando lo salvaron en la competencia.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter este lunes 9 de octubre, aunque luego optó por borrar sus opiniones. “Agradezco al Gran Chef porque todos se portaron muy lindos conmigo, la producción, mis compañeros, Latina y siempre estaré muy agradecido con la oportunidad. Pero sí, pasé un momento incómodo durante la grabación de un programa y hasta me fui llorando a mi casa”, escribió el tiktoker en X (antes llamado Twitter).

“Esta foto fue tomada el día de grabación del programa de hoy, donde me fui a mi casa llorando porque estaba triste. Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia, aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y a pesar de que es una competencia no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, añadió.

Josi Martínez revela mal momento en 'El Gran Chef'.

Tras recibir algunas críticas en la red social, Josi volvió a pronunciarse para aclarar que nunca se quedaría callado ante una situación similar.

“Basta de decirme que no debí expresar como me sentí, si yo me siento mal en algún momento lo voy a hablar, mi mamá siempre me enseñó a no quedarme callado y si alguien me trata mal lo diré, así que ahórrense sus comentarios de m… porque jamás me callaré y soporten”, precisó en su mensaje.

Josi Martínez reaccionó ante críticas por cuestionar actitud de un jurado de 'El gran chef famosos'. (Foto: Captura de X)

“El Gran Chef Famosos” tiene un jurado conformado por tres personas: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, siento este último quien ha sido más mencionado tras las acusaciones de Josi Martínez.

Como se recuerda, durante la competencia Josi Martínez y Giacomo Bocchio protagonizaron un momento de tensión cuando el experimentado chef le da algunos consejos al joven tiktoker y este no lo toma a bien. Desde entonces, los fans sospechan que nació una enemistad entre los integrantes de “El Gran Chef Famosos”.