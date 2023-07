Luciana Fuster, actual integrante de “Esto es guerra” y representante peruana del Miss Gran International, sorprendió a todos al revelar que a partir de este año el certamen de belleza tendrá una nueva categoría en la que deberá demostrar sus dotes artísticos a través del canto.

En conversación con América Espectáculos, la también modelo e influencer reveló como se enteró que tendría que aprender a cantar para participar del certamen. Además, dijo que en algún momento pensó en lanzarse como solista con sus propias canciones.

“Estaba con el teléfono mientras comía y de pronto voy a ver en que me han etiquetado los seguidores, entro y sale el dueño del Miss Grand International diciendo que a partir de este año va a haber una prueba nueva, no es de talento, es de canto y yo no podía creerlo. Le pregunté a Jessica y me dijo: ‘Efectivamente, vamos por eso’”, contó.

“Obviamente cantante no soy a pesar de que en algún momento lo hice, pero siempre dije que en algún momento quería sacar una canción mía. A mi me gusta hacer todo, siento que cuando le pones amor y compromiso a las cosas salen bonitas. Esto es un nuevo momento para hacerlo, no digo para empezar una carrera de cantante, pero si tengo que hacerlo lo hago. A seguir preparándome”, añadió.

Sobre la posibilidad de conseguir la corona del Miss Grand International, Luciana Fuster dijo que se preparará al máximo para el certamen que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en el Phú Thọ Indoor Stadium de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

“Siento que este año Perú esta fuertísimo en todos los concursos, a seguir preparándome. Yo creo que todas las chicas, todas las mujeres que participan en un concurso de belleza es porque tienen el sueño de alcanzar la corona, siento que vamos por buen camino en este proceso antes de viajar”, aclaró Fuster.