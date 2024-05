En los últimos días, algunas declaraciones de Roly Ortiz, creador del reconocido grupo Skándalo, generaron polémica. Y es que confesó que Ricky Trevitazzo y otros miembros del elenco mostraron comportamientos agresivos con sus compañeros. Ante ello, Luigui Carbajal y su amigo salieron a defenderse.

“Ricky, en esa época, era un muchacho muy agresivo. Les paraba pegando a los chicos, los insultaba. Tenía que consolar a los chicos. A Luis lo encontraba llorando. Le pegaba a Luis, a su hermano Ronald le pegaba y a Luigui lo trataba mal. Inclusive, tenía un músico con habilidades especiales y lo humillaba, le pegaba, una vez le escupió en la cara, era muy abusivo”, contó Ortiz.

Ante esto, Carbajal y Trevitazzo desmintieron lo dicho por Ortiz. En una entrevista con el programa ‘Power Sensuales’ de Radio Panamericana, los artistas se pronunciaron sobre estas acusaciones, ofreciendo su perspectiva y contexto sobre lo sucedido.

Luigui sacó cara por su amigo, señalando que en la actualidad es una persona distinta y que maduró. “El tiempo le ha permitido madurar, enfocarse en su hogar, en ser un buen esposo, en ser un buen hijo cuando sus papitos estaban vivos y es muy bueno. Ha madurado muchísimo y mejorado su carácter”, dijo.

Ricky Trevitazzo responde a Roly Ortiz

Ricky Trevitazzo fue contundente al desmentir las palabras de Roly Ortiz. Incluso avisó que está dispuesto a tomar acciones legales porque lo dicho por el creador del grupo Skándalo está alejado de la realidad y mancha su honor. “Hay muchas cosas que no son ciertas”, indicó.

“Las cosas cambian y la gente mejora o empeora, y definitivamente con el tiempo yo reconozco que he tenido miles de errores, pero tampoco voy a llegar al extremo de admitir errores que no he cometido y que se me han dicho”, finalizó Trevitazzo.