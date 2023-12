Magaly Medina atacó nuevamente a la trama de la telenovela ‘Perdóname’ durante la emisión de su último programa. Esta vez tuvo duras palabras contra el final del programa y contra Érika Villalobos, a quien cuestionó aceptar participar en esta producción que llegó a su fin el pasado 8 de diciembre, luego de haber sido engañada por Aldo Miyashiro.

La polémica ‘Urraca’ expresó su sorpresa ante el beso entre los exesposos que tuvo lugar en el desenlace de la telenovela, pues recordó que Érika y Aldo habían manifestado que su final no iba a ser romántico, durante una conferencia de prensa.

“Sé que quisieron hacer una novela triunfalista, pero no fue así, parodiaron la realidad, en vez de emocionarme o parecerme romántico este final, me pareció risible porque eso era lo que ellos dijeron que no iban a hacer, que no iba a haber un final romántico, que no iban a quedar juntos, eso quisieron vender, lo peor de todo es que en la vida real también esté sucediendo eso”, manifestó Magaly Medina.

La conductora de Magaly TV: la firme también criticó la incorporación de los hijos de Miyashiro y Villalobos en la historia , debido a la confusión que puede generar en ellos la situación.

“Qué lectura para estos chicos adolescentes y qué confusión, porque los hijos por más grande que sean siempre quieren ver a los padres nuevamente reunidos y de repente en esta ficción, hacer parte de este ridículo público a tus hijos adolescentes me parece una exageración”, dijo también Medina.