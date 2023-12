No le gustó para nada. El actor Michael Finseth, recordado por su papel en la teleserie “Mil oficios” y “Así es la vida”, arremetió contra su colega, Gabriel Calvo por la anécdota que contó en el podcast del youtuber Carlos Orozco.

Como se recuerda, el exintegrante de Torbellino relató que Finseth reunió su familia y novia para pedirles perdón por un ampay que Magaly Medina emitiría en su programa, donde se descubría una supuesta infidelidad de Michael.

Sin embargo, al emitirse el informe, el protagonista sería otro y no el actor. Se trataría pues del exfutbolista Aldo Olcese. Al contar esa anécdota, Calvo precisó: “Esa me la han contado, no sé si Michael saldrá a desmentirlo o no”.

La respuesta de Michael Finseth





Por ello, al enterarse del hecho, Finseth arremetió contra Gabriel Calvo, indicando que no hablaría del tema, ya que se mantiene alejado de las polémicas por su trabajo como empresario.

“Disculpa, pero no le voy a dar de comer, ¿cómo se llama? Ah Gabriel. Debería hablar de él, acaso no tiene nada que contar de su vida”, dijo Finseth en una entrevista para el diario Ojo. “No tengo tiempo de ver videos, yo sí trabajo”, agregó.

El ampay al que Gabriel Calvo hizo referencia, se trata del ocurrido en el 2004, en donde el programa de Magaly Medina descubrió que el deportista Aldo Olcese tuvo un romance con la modelo Malú Costa.

Años después, el exfutbolista se mostró arrepentido de haber cometido esa infidelidad. “La verdad, me siento avergonzado por lo qué pasó. Pero más es el tema de tocar esto es por mis hijas, no me gusta tocar el tema por ellas”, dijo en una entrevista con el Cuto Guadalupe.

Michael Finseth lamentó el fallecimiento de su bebé





Tras alejarse de la televisión peruana, Michael Finseth se dedicó a fundar empresas y posteriormente inició una breve carrera política con el partido conservador Renovación Popular, antes llamado Solidaridad Nacional, del extinto Luis Castañeda.

Por otro lado, en agosto de 2023, el actor compartió una triste noticia, al confirmar el fallecimiento de su recién nacido hijo. “Mikkel, nuestro leoncito luchado y para siempre nuestro ángel protector, te amamos y amaremos por la eternidad”, escribió.

Su esposa, Karin Plasencia también lamentó la muerte del neonato. “Descansa en paz mi amorcito, mi valiente guerrero. Te amamos hasta el infinito hijito. Tu mami”, escribió en su cuenta de Instagram.