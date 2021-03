Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para referirse a Carloncho, quien fue separado de “En boca de todos” luego de que se hicieran públicos ciertos comentarios que hizo en una radio sobre su expareja, Rosángela Espinoza.

En su pronunciamiento, Medina señaló que no celebra que el conductor se haya quedado sin trabajo, pero sí recalcó que lo sucedido se debe al comportamiento del locutor y expresentador de televisión. “Jamás celebraré que alguien se quede sin trabajo, pero como personas adultas y como comunicadores hay que afrontar nuestros errores”, expresó la conductora en “Magaly TV: La Firme”.

“Hay que ser responsables por aquellas faltas que cometemos y por aquello que no se le puede tolerar a ninguna persona que tiene un micrófono o que está al frente de un programa familiar”, agregó.

Finalmente, Medina calificó al locutor de troglodita por sus comentarios en su programa de radio. “Cada acto de nuestra vida trae consecuencias buenas o malas y definitivamente esa es una consecuencia tremenda, pero es una cuestión que se deriva de un comportamiento sexista, machista y troglodita”, sentenció.

La salida de Carloncho

Carloncho hizo los comentarios sobre Rosángela el lunes 1 de marzo, por medio de su programa en radio Moda; palabras por las que se disculpó el martes 2. El miércoles 3 por la tarde, se hizo público su despido del programa “En boca de todos” de América. “Quiero pedirles 30 segundos de su atención”, dijo el coconductor del espacio, Ricardo Rondón. “Hoy Carloncho no nos acompaña en el programa, su situación es complicada debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación”, añadió.

“Ante una situación como esta, que no tiene mayor justificación el canal y Pro TV han decidido separar a Carloncho de ‘En Boca de Todos’. (...) Carloncho no solo es un compañero de trabajo, es una persona a la que respeto y quiero mucho. Es un amigo, pero los amigos también cometen errores. Es una lástima, es una pena, espero que las cosas se arreglen y no vuelva a realizar comentarios tan lamentables”, añadió Rondón.

