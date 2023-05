Tras el fin de “En boca de todos”, Maju Mantilla pensó que se tomaría algunos meses para asimilar el final del programa y buscar nuevas oportunidades en la actuación; sin embargo, recibió una rápida propuesta de “Arriba mi gente” y actualmente es uno de los pilares del programa.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la exreina de belleza reveló que, al inicio, tenía dudas sobre si necesitaba volver tan pronto a la televisión. Luego, asumió que era una nueva oportunidad de seguir conectada con su público, por lo que decidió arriesgarse.

“Al culminar ‘En boca de todos’ pensé en esperar alguna propuesta de actuación, pero no me imaginé que la llamada iba a ser tan rápida. Cuando me llamaron de ‘Arriba mi gente’, me reuní con ellos y no decidí en ese momento. Me preguntaba si realmente era lo que quería para más adelante, si necesitaba un tiempo para estar sola o si quería regresar a la televisión”, dijo.

“Tengo como mi ángel de la guarda que me decía que era mi oportunidad para seguir llegando a la gente, a las amas de casa después de tantos años. Quizá en algún momento ya no me van a necesitar y no me van a llamar más. Entonces, ahora me da mucha alegría que piensen en mí”, agregó Mantilla.

Como se sabe, el programa “Arriba mi gente” no solo presenta temas de entretenimiento, sino también coyunturales y políticos, por lo que la preparación de Maju Mantilla ha sido diferente al asumir este nuevo reto.

“Al ingresar a este mundo vas a hablar de todo, de temas que a mucha gente le puede gustar y otros temas que no les puede gustar. Te van a señalar, a criticar, pero estoy aprendiendo mucho de ellos (Fernando y Karina) y agradeciendo cada vez que alguien me enseña algo”, precisó la exreina de belleza.

