La periodista de televisión Mávila Huertas habló acerca de su “ampay” con el exesposo de su colega, Mónica Delta, que fue revelado por la comunicadora Magaly Medina.

De ese modo, Huertas fue entrevistada para el programa de la Urraca y contó más detalles de su vida profesional y personal, por lo que habló de Roberto Reátegui, con quien se casó tras la polémica.

Huertas confirmó que tuvo un ampay con Reátegui, quien en ese momento tenía un vínculo matrimonial con la presentadora de Punto Final. No obstante, Mávila sostuvo que el empresario ya estaba separado de Mónica.

“Yo he tenido varios ampáis. En uno, aparecía con quien luego mi esposo. El Urraco que nos ampayó dijo ‘Ahí va Mávila con Roberto Reátegui’, que, en efecto, estaba todavía casado con Mónica Delta. Dice ‘van al departamento de Mávila’, pero no era mi departamento. Era de Roberto. Con esa información hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica Delta”, dijo Mávila, actual conductora de “Ocurre ahora”, en ATV.

Mávila Huertas revela que usó maletera de un auto para escapar de periodistas





Como se recuerda, el romance entre Huertas y Reátegui empezó en el 2009, pero terminó tres años después, en el 2013. Por otro lado, Huertas también reveló que fue pionera en esconderse en maleteras de autos para escapar de la prensa de espectáculos.

Esto porque según relató, ella se escondió de la prensa en la maletera del auto que Federico Salazar manejaba cuando el escándalo por la supuesta intromisión en el matrimonio de Delta era un tema polémico.

“Todos los periodistas de espectáculo me esperaban en la puerta de Panamericana y Federico Salazar me dijo ‘entra a la maletera de mi carro para que no vean cuando vayas a salir’. Entonces yo entré a la maleterea de Federico. Él salió manejando, yo en la maletera”, indicó.

Hace algunos años Mávila había confirmado una nueva relación con el exministro Luis Miguel Castilla, pero esta se terminó en el 2020, por lo que ella aclaró en su momento: “La soltería es mi estado actual. La soledad es necesaria”.

También admitió que cometió un error al salir a la calle sin mascarillas cuando e virus de COVID-19 afectaba la salud de miles de peruanos.

“Soy Mávila Huertas y claro que uso tangas, soy Mávila Huertas y claro que tengo un perro que me ladra, soy Mávila Huertas y soy fanática de Frozen, soy Mávila Huertas y voy a salir en Magaly”, dijo la periodista.