Mayella Lloclla es la nueva invitada del programa “¿Cuál es el verdadero?”, participará este sábado 23 de septiembre y presentará a su hermana en vivo. Antes de su performance en el programa sabatino de América Televisión, la actriz respondió algunas preguntas, entre ellas, si ha pensado en tener otro hijo.

Al respecto, Mayella Lloclla señaló que por el momento no ha contemplado la posibilidad de volver a ser madre ni de congelar sus óvulos; sin embargo, si ha donado sus óvulos para que otra persona cumpla su sueño de ser madre.

“Tal vez más adelante me anime por otro hijo, pero no en este momento, aunque todo el mundo me dice que me arrepentiré en el futuro. Y no he pensado en congelar mis óvulos, lo que hice fue ayudar a una persona cercana donándole mis óvulos”, declaró a la producción del programa.

Por otro lado, Mayella también habló sobre sus planes de trabajo a futuro. Según contó, ya terminó de grabar “Luz de Luna” y ahora está evaluando opciones en cine y televisión. Por si fuera poco, también está inmersa en sus próximos lanzamientos musicales.

“Terminé de grabar ‘Luz de luna’ a fines de septiembre y actualmente estoy leyendo propuestas de nuevos guiones en cine y televisión para evaluar cuál me convence más. Además, pronto lanzaré nuevas canciones, ya que este año lancé dos canciones, una para las fiestas patrias peruanas llamada ‘Peruanos de corazón’, les recomiendo ver el videoclip, está increíble”, señaló.

Cabe señalar que este sábado 23 de septiembre, la actriz Mayella Lloclla será parte del programa “¿Cuál es el verdadero?”, conducido por Adolfo Aguilar, a través de la señal de América Televisión.

