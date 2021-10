Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, tuvo que ser internado de emergencia en un hospital de Estados Unidos -donde se encuentra realizando algunas presentaciones- luego de sufrir una descompensación.

En declaraciones al diario “El Popular”, el cómico indicó que se encontraba en casa de su hija Susan cuando empezó a sentirse mal y fue trasladado al hospital Trinitas Regional Medical Center de Nueva Jersey.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro”, bromeó el humorista sobre su estado de salud.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones”, precisó ‘Melcochita’ quien, a pesar que ya fue dado de alta, deberá permanecer en reposo absoluto por unos días más.

Asimismo, reveló que la situación que se encuentra viviendo su hija Yessenia Villanueva, quien hace unos días intentó suicidarse, fue uno de los motivos que originaron su cuadro médico. “Se juntaron varias cosas. Lo bueno es que ella está mejor, pues le envié dinero. Ya está más tranquila”, agregó.

Caso de Gerson Gonzáles

Hace unos días, ‘Melcochita’ fue citado por el Ministerio Público para declarar sobre el caso de Gerson Gonzáles y la pollería Chicken Pollos, quien viene siendo investigado por lavado de activos.

Al respecto y en declaraciones al programa “ Magaly TV: La Firme”, Pablo Villanueva aseguró que solo prestaba su imagen para promocionar el negocio y solo tenía una relación laboral con el empresario.

