Melissa Paredes no se calla nada y optó por usar las cámaras de su programa ‘Préndete’ para responderle a los que la critican tras su regreso a la televisión, luego de que la sacaron de la conducción de ‘América Hoy’ por su ampay con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba y ni había anunciado su separación con el futbolista.

La conductora de magazine salió a defenderse y afirmó que no es la única que está al frente del programa, que son tres los que están a cargo de la conducción, por Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

“Y yo digo, ¿no piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos. Y me ponen a mí como si yo fuera la dueña del programa, hay una producción detrás que se saca la mugre, literal”, comentó.

Según reveló Melissa Paredes, las críticas que recibe ‘Préndete’ y el bajo rating que ha obtenido desde su estreno, es solo por su presencia.

“Yo solo soy una más (en el programa), que mañana me pueden sacar o me pueden poner a un lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”.

Además, reconoció que habló con los productores del espacio de entretenimiento para no formar parte ya que los malos comentarios incrementaban cada vez más.

“Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada’”, enfatizó. “Yo pienso así porque no me gusta perjudicar al resto, a los demás, y sobre todo a un equipo que se saca la mugre trabajando. Tratan de ver hasta lo mínimo indispensable, y no me friegan a mí, friegan a todo un producto, a todo un equipo”, añadió.