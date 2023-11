La chica reality Micheille Soifer volvió a cuestionar duramente a la cantante Leslie Shaw, con quien viene enfrentándose de forma pública a través de diversos comentarios. Entre risas, la popular ‘Sol’ se burló de la forma de cantar de la expareja de Mario Hart y le hizo un inusual pedido.

En una reciente conversación con América Espectáculos, la competidora de “Esto es guerra” calificó como “ridícula” a Leslie Shaw y le recomendó que no la siga mencionando porque podría desatar una respuesta.

“La ridícula esa. Yo me he limitado mucho en responder porque me parece una tontería, incluso yo quise hablar con ella para preguntarle qué le pasa. Pero hay personas que no están preparadas para esa conversación, solo tengo que resaltar que cada uno tiene un público y una forma”, dijo Soifer al citado programa.

“No cantes en vivo porque estás pasando vergüenza. Exacto (le noté desafinaciones), entonces perfil bajo, hija, para que no metas la pata y no quedes mal. Cuando quieras, te doy unas clasecitas. Es más, en mis redes están las coreos (de Bombón Asesino), para que estés estudiada cuando te toque grabar”, agregó.

Michelle Soifer responde a Leslie Shaw.

Por otro lado, luego que Leslie Shaw diría que grabaría una nueva versión de “Bombón asesino”, la intérprete del tema Micheille Soifer le respondió fuerte y claro.

“Primero para cantar un bombón asesino tienes que ser un bombón y tú no llegas ni a caramelo. Graba bombón, de repente te va mejor”, aseveró.

América TV: Entrevista a Micheille Soifer