La exchica reality Micheille Soifer reveló que desde hace cuatro años está soltera y que no tiene apuro en conseguir una pareja; sin embargo, si le gustaría retomar el tratamiento para congelar sus óvulos y ser madre en el futuro.

“En el amor, prefiero quedarme soltera, siento que el amor no es para mí. Han pasado cuatro años desde mi última relación y, la verdad, disfruto mucho de estar sola, soy una solterona feliz. Ahora me concentraré en congelar mis óvulos y volveré a empezar el tratamiento”, señaló ‘Michi’, quien estará este domingo en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Sobre su participación en el programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, Micheille Soifer aseguró que solo cocina de vez en cuando, por lo que confía en sus habilidades antes que en las de su compañero ‘Pantera’ Zegarra.

“En cuanto a mis habilidades culinarias, puedo decir que cocino de vez en cuando y me defiendo. Sin embargo, en esta ocasión, estoy un tanto preocupada porque ‘Pantera’ (Zegarra) será quien se encargue de la cocina y no tiene experiencia”, aclaró la también cantante.

Como se recuerda, Micheille Soifer recientemente fue noticia luego que Reimond Manco recordara la relación que tuvieron en el pasado. Según dijo ‘Michi’, no recuerda haber estado con el ex ’jotita’.

“La verdad no tengo nada que decir a un nada, a un nada. Ni me acordaba de él. La verdad ni me acuerdo, hay cosas que uno borra, no recuerdo mucho quién es”, dijo en el programa “Mande quien mande”.