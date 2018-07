Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebraron su tercer aniversario de casados | FOTOS

Se profesaron amor para nunca más separarse. Hoy, tres años después de su unión, la pareja conformada por la modelo Natalie Vértiz, y el ex futbolista, Yaco Eskenazi, celebraron su tercer aniversario compartiendo fotografías del día más importante de sus vidas.

La conductora de América Espectáculos recordó el momento en el que dio el "sí, acepto" que la unió al conductor del programa de cocina "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

Como ha venido haciendo a través de los años, la modelo Natalie Vértiz se desvivió en elogios ante Eskenazi y le dedicó un tierno mensaje de amor en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, dicha publicación cuenta con más de 70 mil reacciones.

"Feliz Aniversario, Yaco. Juntos hemos creado un paraíso de amor puro. Por muchos años más a tu lado… ¡Te amo!", publicó Natalie Vértiz en su Instagram.

En respuesta a la dedicatoria, Yaco Eskenazi no se quedó atrás y compartió una fotografía de la modelo con un emotivo mensaje.

"No iba a dejar que termine el día sin decirte que te amo con cada fibra de mi cuerpo, que amo amanecer contigo y verte dormir, que amo como me amas y como me enseñas a ser mejor y más hombre cada día. Sigamos así mi amor, amándonos sin que importe nada más", señaló Yaco en su Instagram.

Como se sabe, Yako Eskenazi y Natalie Vértiz tienen un hijo llamado Liam.