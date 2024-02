Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, utilizó su cuenta de Instagram para responder a las declaraciones que hizo Vanessa Pumarica, amiga de la cantante Pamela Franco.

Pumarica conversó con el programa América Hoy y dijo que próximamente dará a conocer sus descargos frente a los rumores de que el exjugador de Alianza Lima y la selección tuvo un romance con la intérprete de cumbia.

Este fue el mensaje que hizo público Pamela López en su cuenta de Instagram:

“Las amigas no se niegan...tuve más de 12 años de relación y nunca te vi en mi casa ni en mi entorno mucho menos sabía de tu existencia. Incluso me dijo que NO TE CONOCÍA. ¿Por qué razón no te tenía agendada? Cínica”, dice el mensaje.

El mensaje de Pamela López en Instagram

Como se recuerda, Pamela López anunció hace unos días su separación de Christian Cueva, después de 12 años de relación, por una presunta infidelidad del futbolista con una cantante de cumbia.