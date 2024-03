No quiere que hablen más de él. Sorprendentemente, Julián Zucchi le envió una carta notarial a Rodrigo González para que ya no opine sobre el escándalo del momento que involucra a la reportera Priscila Mateo y su expareja Yiddá Eslava.

Fiel a su estilo, el conductor de espectáculos leyó la misiva en vivo y se burló por la falta de argumentos del argentino.

Y es que, según detalló, Julián Zucchi no especificó qué declaraciones le han incomodado del presentador de Willax.

“ Él simplemente manda una de las cartas más hilarantes, desopilantes que he recibido en estos 15 años en tu pantalla , en donde me pide simplemente, porque es Julián Zucchi y porque no le da la gana que hablemos de él, que no hablemos. ¿Qué comentarios le han molestado? No los aclara. ¿En qué bloque, qué cosa de la información es la que no se ajusta a la realidad? Tampoco lo aclara. Simplemente, me manda una carta notarial pidiéndome que no hable de él”, sostuvo este lunes.

Gigi Mitre no se quedó atrás y también criticó el documento del actor, quien ha estado en el ojo de la tormenta desde que salió a la luz su nuevo vínculo con la reportera Priscila Mateo y Yiddá Eslava reveló que su relación se terminó porque le fueron infiel.