Un nuevo avance del programa Magaly TV La Firme reveló que el popular ‘Aladino’ pasó su último fin de semana en un retiro espiritual de una iglesia cristiana en Trujillo. Además, se le ve abrazando a su esposa, Pamela López, visiblemente emocionados y llorando. Se espera que se compartan mayores detalles durante el programa de hoy, lunes 25 de marzo, por la noche.

En las redes sociales ya se encuentra disponible el avance para el programa de Magaly TV La Firme de esta noche. Una de sus primicias trata directamente sobre Christian Cueva, a quien captaron en un retiro espiritual organizado por una iglesia cristiana en Trujillo. Hace un par de semanas, las cámaras de Amor y Fuego lograron identificar que el futbolista y su todavía esposa, Pamela López, salían de Lima con dirección al norte. Pues bien, ahora sabemos hacia dónde se dirigían y con qué motivo.

Rumores de una reconciliación en la pareja vienen rondando en distintos medios hace algún tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos lo ha anunciado oficialmente. Eso sí, por las recientes exclusivas, parecería ser que se encuentran dentro de ese proceso.

¿Qué hacía Christian Cueva en un retiro espiritual?

El avance en cuestión no da muchos detalles al respecto. No obstante, se puede ver al pelotero realizando algunas actividades junto a otras personas. Asimismo, en otro momento del video se le ve sobre un escenario. “Es un momento para mí muy lindo, después de una tormenta tan grande que pasé en mi vida”, se le oye decir. Luego, invita a Pamela López, con quien se abraza y llora entre aplausos de las demás personas ahí presentes.

Si bien mayor información se compartirá durante el programa de hoy en Magaly TV La Firme, el avance muestra a otras personas vistiendo polos negros con las siglas EVEC. Estas son las iniciales del Encuentro de Varones en el Espíritu con Cristo, organizado por el Ministerio de Familias Restauradas. Según la información de su propia web, este retiro tiene como propósito “ayudar a los hombres a descubrir el propósito de Dios en sus vidas y así cambiar bajo su poderosa bendición, para dejar huellas significativas en su familia, su comunidad y su nación”.

¿Por qué Pamela López no continuó los trámites de divorcio con Christian Cueva?

En el programa del 20 de febrero de 2024 de “Magaly TV La Firme”, Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López, comentó que tenía programada una reunión con Pamela López en esta misma fecha para continuar discutiendo los detalles del proceso judicial de separación del futbolista.

“Yo le mando un mensaje. Le dije: ‘En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos’”, comenta la abogada.

Sin embargo, la letrada se sorprendió cuando López dejó de responder sus comunicaciones y luego se enterara a través de las redes sociales que su clienta había decidido realizar un inesperado viaje a Europa.

“El mensaje (para pactar una reunión) fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar”, señaló la profesional.

Debido a que no hubo respuesta alguna de su cliente y vio su acción de viajar sin previo aviso, Zumaeta llegó a la conclusión que el trámite de divorcio ya no se desarrollaría.

“Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?”, sostuvo la letrada.