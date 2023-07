Samahara Lobatón se encontraba alistándose para asistir a la fiesta de revelación de género del bebé de Melissa Klug con Jesús Barco cuando fue abordada por un reportero de Amor y Fuego, quien le consultó sobre los consejos que su mamá le brindó días atrás.

En un principio la influencer se negó a brindar declaraciones, pero tras la insistencia del hombre de prensa, decidió referirse a las palabras que dio su madre respecto a las imágenes en las que aparecía al lado de Bryan Torres, quien es asistente de Jefferson Farfán.

“No hay nada qué conversar, yo soy una mujer adulta ya, vivo sola, soy independiente... Todos tenemos una etapa de rebeldía cuando somos adolescentes, yo he sido bien rebelde con ella y no solo con ella. Es mi carácter y nadie me va callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mí me parece que está bien, soy una mujer adulta ahora”, dijo Samahara bastante molesta por las preguntas realizadas.

Además, afirmó que no pidió consejos de nadie, por lo que no le gusta recibirlos si no los solicitó. “La verdad es que los consejos de nadie, hay mucha gente que me aconseja y yo la verdad no lo tomo en cuenta, yo hago lo que me parece”, dijo la influencer restándole importancia a los consejos o sugerencias que le brindan.

SAMAHARA LOBATÓN NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

La influencer se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde contestó algunas de las preguntas que le realizaron sus seguidores. Algunas eran sobre su situación sentimental actual, a lo que respondió que los interesados pueden ir presentándose.

“No estoy haciendo casting todavía, ja, ja, ja. Pueden ir dejando su currículum”, expresó la hija de Abel Lobatón.