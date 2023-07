“Los héroes se hacen. No aguantamos la emoción”, aseguró el gigante del entretenimiento Disney al anunciar su nueva serie de televisión “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” (“Percy Jackson and the Olympians” en su idioma original) a través de su plataforma de streaming Disney Plus. Esta nueva producción estará protagonizada por el joven actor Walker Scobell (“The Adam Project”).

El nuevo programa está basado en la saga de libros escrito por el autor estadounidense Rick Riordan y que se convirtió en una de las favoritas de los lectores. Ahora, podrán ver que los personajes cobrarán vida. ¿Quieres saber de qué tratará “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”? A continuación, te lo revelamos.

Mira el póster oficial de “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”

(Foto: Disney+)

¿Cuándo se estrena “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”?

La plataforma de streaming Disney Plus aclaró que la serie “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” llegará pronto a su servicio; sin embargo, aún no ha brindado una fecha exacta, pero se espera que sea a finales de este 2023 o inicios de 2024.

(Foto: Disney+)

¿Qué dice la sinopsis de “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”?

La nueva serie “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo” seguirá la historia de la saga de libros escrita por el autor Rick Riordan. La trama inicia con el adolescente Percy Jackson (Walker Scobell), quien descubre que es un semidiós, hijo de Poseidón (Dios del Mar). Durante su estadía refugio para niños con poderes, llamado Campamento Mestizo, Percy aprenderá a manejar sus habilidades sobrehumanas y emprenderá una aventura con sus amigos Annabeth (Leah Sava Jeffries) y Grover (Aryan Simhadri).

“El semidiós Percy Jackson lidera una travesía por América para evitar una guerra entre los dioses del Olimpo”, cita la sinopsis oficial compartida por Disney+.

Mira el tráiler oficial de “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”

¿Quiénes integran el elenco de “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”?

La nueva serie de Disney Plus tiene en el papel protagónico de Percy Jackson al actor Walker Scobell. En tanto, sus compañeros Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri lo acompañan en pantalla.

Estos son los actores que conforman el elenco de “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”:

Walker Scobell como Percy Jackson

(Foto: Disney+)

Leah Sava Jeffries como Annabeth

Aryan Simhadri como Grover

Lance Reddick

Toby Stephens

Jason Mantzoukas

Megan Mullally

Jessica Parker Kennedy





