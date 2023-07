Entre 1983 y 1985, “V Invasión Extraterrestre”, una serie sobre alienígenas con apariencia humana pero que en realidad son reptiles con intenciones malévolas en el planeta tierra y además, les encanta comer ratones y sus derivados, impactó entre el público de aquel entonces.

Transmitida como serie por dos años, esta ficción protagonizada por Marc Singer, Jane Badler y Faye Grant fue un éxito televisivo y se convirtió en una serie icónica en el tiempo. El pasado 5 de julio, llegó al streaming, a través de HBO Max remasterizada y dispuesta a conquistar nuevos fans y llenar de nostalgia a quienes la vieron en su momento.





A propósito de este estreno, repasamos 5 curiosidades sobre “V Invasión Extraterrestre” que pueden interesarte.

1. ¿Extraterrestres? ¿Dónde?

“V Invasión Extraterrestre” fue creada por Kenneth Johnson, quien además la dirigía y escribía los guiones. Se estrenó como una miniserie el 1 de mayo de 1983, en dos partes, aprovechando el reciente lanzamiento en cines de “El regreso del Jedi” y a lo que podría significar el apoyo de toda la fanaticada amante de “Star Wars”.

Johnson tenía en su haber profesional éxitos como las series de televisión “The Incredible Hulk” y “The Bionic Woman”. Cuando presenta el proyecto a NBC y Warner, la serie no incluía ni extraterrestres ni naves espaciales sino que estaba basada en la novela “Can’t Happen Here” (1935) de Sinclair Lewis.

Llamada “Storm Warnings”, esta adaptación que abordaba la llegada de un gobierno fascista en Estados Unidos no fue aprobada por la cadena de televisión, por lo que Johnson tuvo que hacer cambios aunque mantuvo similitudes nazis como el emblema de los visitantes.

Jane Badler (Diana) en el rodaje de "V Invsión Extraterrestre".

“Es una imagen sobre la ocupación... sobre no poder confiar en la persona con la que te acuestas o en tu hijo debido a los peligros, el suspenso y las tensiones que crea una ocupación”, ha dicho Johnson sobre el fondo de la historia de “V”.

2. “V” de variado

El título de la serie tenía dos significados: “V” representaba a los Visitantes, que aparecen en la Tierra prometiendo avances médicos, nuevas tecnologías asombrosas y paz para el mundo, pero también significaba “victoria”, el grito de batalla de la rebelión que se forma cuando los recién llegados se revelan como depredadores reptilianos.

3. ¿Miniserie, serie o película para TV?

Quizás para algunos resulte confuso el orden en que tienen que ver “V Invasión Extraterrestre” porque no es una entrega dividida en temporadas de un mismo número de capítulos. Su estreno en 1983 fue un exitazo televisivo ya que fue vista por 13.1 millones de espectadores por episodio. Esto generó una segunda temporada también en el formato miniserie y luego una tercera secuela, dividida ahora sí, en varios episodios semanales.

Si tienes HBO Max y quieres saber cómo ver la serie, este es el orden y el nombre de los episodios:

Temporada 1

V: La Miniserie Original - Los Visitantes (Parte 1)

V: La Miniserie Original - Los Visitantes (Parte 2)

Temporada 2

V: La Batalla Final (Parte 1)

V: La Batalla Final (Parte 2)

V: La Batalla Final (Parte 3)

Temporada 3

El día de la liberación (Liberation Day)

El rayo maldito (Dreadnought)

La fuga (Breakout)

El engaño (The Deception)

La sanción (The Sanction)

A elección de los visitantes (Visitor’s Choice)

El Jefe Supremo (The Overlord)

El disidente (The Dissident)

Un reflejo de terror (Reflections in Terror)

La conversión (The Conversion)

El héroe (The Hero)

La traición (The Betrayal)

El rescate (The Rescue)

El campeón (The Champion)

Gatos salvajes (The Wildcats)

El pequeño dragón (The Littlest Dragon)

Guerra de ilusiones (War of Illusion)

La resistencia secreta (Secret Underground)

El retorno (The Return)

4. El asesinato de Dominique Dunne

Cuatro semanas después del rodaje de la primera temporada, una tragedia sacudió al equipo de la serie: la muerte de Dominique Dunne, la actriz que interpretaría el personaje de Robin. Con tan solo 22 años, la joven recordada por su papel en “Poltergeist” fue extrangulada en su casa por su novio mientras ensayaba con su compañero de reparto una escena de la serie.

Dominique Dunne y David Packer, ensayando para el programa piloto de "V". Foto: CORTESÍA DE KENNETH JOHNSON

Packer testificó en el juicio tras escuchar gritos y “sonidos de golpes o caídas”. Después de llamar a la policía, salió y encontró a John Thomas Sweeney, el ex de la actriz, arrodillado sobre ella, quien yacía inconsciente en la entrada de la casa de un vecino. Packer no fue acusado de ningún delito, pero su accionar fue cuestionado.

Tras la muerte de Dunne, Blair Tefkin fue contratada para el papel de Robin. La actriz tuvo que rehacer todo lo hecho por Dominique.

5. Trato y final cuestionable

A pesar del éxito de “V Invasión Extraterrestre”, el final de la serie se tornaba cada vez más cerca. “Me senté en el verano de 1983 con [los guionistas de televisión] Craig Buck, Peggy Goldman y Diane Frolov”, contó Johnson. “Y los cuatro elaboramos un guión que, en muchos sentidos, creo que era mejor que mi original de cuatro horas, o al menos lo llevó a lugares diferentes de los que yo había podido. Y fue un guion realmente, realmente genial. Pero a Warner le preocupaba que no lo hiciera, esta es una cita, ‘Tan rápido, barato y sucio’ como ellos querían”, detalló en una entrevista con Vanity Fair publicada este año.

Kenneth Johnson en el set de rodahe de "V". FOTO: CORTESÍA DE KENNETH JOHNSON

Al darse cuenta de este ahorro que intentaba hacer el estudio, Johnson renunció llevándose con él su guion acreditado bajo el seudónimo de “Lillian Weezer”.

Si bien el resultado fue más “grande” la historia se tornó más tirada de los pelos. “Creo que cambió fundamentalmente la naturaleza del programa”, dijo Singer. “Se subestimó la política general en comparación con los elementos más aventureros y de acción de la historia. Lo sentimos de inmediato”, agregó.





En otoño de 1984, solo cinco meses después de que “The Final Battle” salió al aire, “V: The Series” fue estrenada como serie semanal en el horario estelar de NBC. La secuela no tuvo éxito entre el público ni la calidad de sus primeros episodios. La cancelación de la serie llegó en 1985 para sorpresa de productores y actores. De hecho la trama de la tercera temporada quedó inconclusa.

En 2009, un remake también llamado “V”. Protagonizada por Elizabeth Mitchell, Morris Chestnut, Joel Gretsch, Lourdes Benedicto, Logan Huffman, Morena Baccarin, esta nueva versión no tuvo el impacto de la serie original a pesar de sus buenos números de audiencia iniciales.

Con dos temporadas al aire, el nuevo “V” no contó con la participación de Johnson quien en 2008 había publicado en el formato novela V: The Second Generation.









