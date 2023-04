Luego que se dieran a conocer nuevas imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo juntos, y que el futbolista advirtiera una “guerra” contra su esposa Rosa Fuentes, la conductora de televisión Valeria Piazza opinó al respecto y criticó durante al deportista que actualmente juega en el club Cienciano del Cusco.

En la reciente edición de América Espectáculos, la conductora de televisión no ocultó su molestia por el comportamiento del futbolista con su todavía esposa Rosa Fuentes, a quien engañó hace algunas semanas con Jossmery Toledo.

“Ahí si no me parece, tiene que pensar en la familia, los hijos, en la aún esposa. No puedes ir ahí, con toda la polémica, todo el escándalo. Imagínate como se ha sentido ella, como se ha sentido la esposa de Paolo Hurtado”, manifestó Valeria.

“Yo creo que después del tremendo comunicado que publicó hace unas semanas en sus redes sociales no era de esperarse que se vuelva a pronunciar con otro comunicado donde también le dijo de todo a Paolo”, agregó la conductora de televisión.

Como se recuerda, Jossmery Toledo volvió a ser el centro de atención luego que el programa “Amor y Fuego” compartiera imágenes exclusivas que muestran a la modelo en una reunión social junto a Paolo Hurtado, futbolista casado con Rosa Fuentes.

En las imágenes se puede ver a Jossmery compartiendo con la familia del futbolista e intentando darle un beso al ‘Caballito’ Hurtado; sin embargo, él voltea el rostro en reiteradas ocasiones.

Cabe señalar que las primeras imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo fueron en Cusco, cuando el futbolista fue captado besando a la exguerrera pese a estar casado con la madre de sus hijos. Tras el informe, Rosa Fuentes dio por finalizado su matrimonio con el deportista de Cienciano del Cusco.